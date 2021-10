B1: per Cerea una sconfitta con rimonta, ma la squadra è in crescita

Girone C

Un’altra sconfitta, ma stavolta con maggiore rammarico. Laperde all’esordio in casa contro l’Euromontaggi Group di Porto Mantovano. Il primo set ha illuso le veronesi che hanno poi cercato in tutti i modi di portare le avversarie. Primo set inizialmente condotto dal Porto, che dopo un vantaggio iniziale 9-12 e 14-18 viene raggiunto a 20 e complice qualche errore deve arrendersi 25-23. Il set quasi vinto e perso in quel modo poteva tagliare le gambe a chiunque, ma le ospiti si sono rimboccate le maniche e dopo un inizio equilibrato, hanno preso il largo nel secondo parziale,

Raggiunte a 14, sono tornate avanti 14-16 e poi 17-20. È il break decisivo che porta al 21-25 finale. Ma è il terzo set che spacca la partita. Una serie di tre aces e servizi vincenti di Miserendino porta il punteggio sullo 0-7. Le ragazze di Marone si esaltano e il Cerea va in confusione. Ed il parziale volge rapidamente ad un eloquente 14- 25. Sembra finita, ma non è così. Le padrone di casa iniziano il quarto con un perentorio 7-3 e poi un infortunio a Mazzarini sembra riaprire i giochi. Euromontaggi riesce a portarsi sul 18-23. Tentativo di rientro sul 21-23 ma è la squadra ospite ad avere la meglio con un beffardo 23-25. Questo il tabellino dell’incontro:

ISUZU CEREA EUROMONTAGGI GROUP 1-3 (25-23, 21-25, 14-25, 23-25)

ISUZU: COSCIA 17 FERRARINI 7 BOSO 5 BOVOLENTA TOLLINI 7 ALBERTI 1 FURLANI GABRIELI 12 BERSANI POSSENTI E MACCACARO LIBERI. ALL VALENTE

EUROMONTAGGI GROUP: MAZZARINI 1 POGGI 4 MISERENDINO 9 RICCATO 30 DALL’ORSO 3 MARCELLETTI GHIRARDELLI 5 CARANDINI 5 COLLET 9 FIORELLINI 5. ALL MARONE