B1: l’Isuzu Cerea saluta il proprio pubblico nel migliore dei modi, Udine piegata al tie-break

Un ultimo match casalingo con sorpresa. L’Isuzu Cerea ha sorpreso Udine Volley nonostante fosse, come spesso è avvenuto nel corso di questa stagione, in formazione ridotta. Le veronesi si sono imposte al tie-break, dopo essere state in vantaggio di due ed aver resistito al ritorno delle friulane, affamate di punti per conquistare la salvezza nel girone C della B1 di volley femminile.

La squadra di coach Valente è già retrocessa, ma ha comunque venduto cara la propria pelle. Spettacolare il primo set, in cui tutto ha funzionato alla perfezione. Cerea ha lasciato alle ospiti appena 13 punti, ripetendosi nel secondo parziale con un 25-21 che ha ufficializzato un punto sicuro per la classifica. Udine non è rimasta a guardare e si è riscattata nella terza e nella quarta frazione di gioco.

Il 25-11 e il 25-15 delle ragazze di coach Leone avrebbero potuto demoralizzare l’Isuzu che invece ha ritrovato energie e motivazioni nel tie-break, vinto con un bel 15-11 che ha assicurato due punti. La squadra ne ha ora 12 e potrà tentare l’assalto al terzultimo posto nell’ultimo turno di campionato, quando sarà impegnata nella trasferta di Noventa Vicentina. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-UDINE VOLLEY 3-2 (25-13, 25-21, 11-25, 15-25, 15-11)

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso, Tollini, Alberti, Furlani, Possenti, Gabrielli, Scaccia, Maccacaro, Bovolenta, Bersani. All. Valente

UDINE: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Tamborrino, Urbinati, Colonnello, Giorgini, Marcuzzi, Snidero, Grego, Gjati, Bortot. All. Leone