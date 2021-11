B1: Cerea non sfigura ma perde in casa contro un voglioso Team Conegliano

Una classifica ancora deficitaria, ma importanti progressi nel gioco che non possono essere sottovalutati. L’esce sconfitto dal turno casalingo contro la neo-capolista (in attesa che giochi Nardi Volta), anche se il 3-0 deve essere approfondito con maggiore attenzione. Le veronesi hanno disputato un incontro gagliardo, tanto da renderetutti i parziali e concedendo al massimo un vantaggio di cinque punti.

Le padrone di casa hanno comandato per buona parte del primo parziale, prima di essere riprese e rimontate: il 25-22 ha premiato il Team che ha replicato il tutto anche nel secondo set. Il 25-20 in favore delle trevigiane ha sancito il 2-0, nonostante Cerea abbia provato ad allungare più di una volta.

Grande equilibrio, infine, nel terzo set, terminato 25-21 per Conegliano che ha così chiuso definitivamente i giochi sul 3-0. I punti in classifica per le veronesi rimangono due, domenica 5 dicembre sarà in programma un altro match impegnativo, per altro in trasferta, contro il temibile Duetti Giorgione. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 0-3 (22-25, 20-25, 21-25)

Cerea: Coscia, Ferrarini, Boso, Bovolenta, Tollini, Alberti, Furlani, Possenti, Gabrielli, Scaccia, Maccacaro, Bersani. All: Valente.

Conegliano: Tosi, Volpini, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Wabersich, Florian, Nordio, Ceschin, Pegorin. All. Martinez