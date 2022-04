B1: la capolista non fa sconti all'Isuzu Cerea, 0-3 contro Nardi Volta

La missione era praticamente impossibile. L’Isuzu Cerea non è certo chiamato a fare punti contro le formazioni più quotate del girone C della B1 femminile di volley e una di queste è Nardi Volta, capolista che sente sempre più vicino il “profumo” dei play-off. Il fattore casalingo non ha purtroppo sovvertito il pronostico sfavorevole: le veronesi si sono arrese in tre set, tutti molto simili nell’andamento e nelle distanze dei vari punteggi.

Il primo parziale è stato subito il segnale che sarebbe stata una giornata difficile, un 25-16 in favore delle mantovane che ha spianato la strada verso un successo fin troppo semplice delle ospiti. Nel secondo set, terminato 25-17, Cerea ha cercato di fare qualche sforzo in più, ma inutilmente, poi la terza frazione di gioco è terminata ancora una volta con un eloquente 25-16.

L’Isuzu rimane così ferma a quota 8 punti, sempre al penultimo posto. Fra una settimana sarà in programma una trasferta maggiormente alla portata della formazione veneta, quella che vedrà le ragazze di coach Valente confrontarsi con l’Euromontaggi Porto Mantovano. Il tabellino del match:

ISUZU CEREA-NARDI PALLAVOLO VOLTA 0-3 (16-25, 17-25, 16-25)

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso 12, Tollini (K), Alberti ,Furlani, Possenti, Gabriella, Scaccia, Bovolenta (L), Bersani. All. Valente

VOLTA: Galiero, Boninsegna, Facco, Oriente, Massafeli, Manzon, Maghenzani, Guarnieri, Neriotti, Di Nucci, Marcone, Giannace. All. Breviglieri