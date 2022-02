B1: il campionato riparte ma l'Isuzu Cerea dovrà pazientare ancora

Lo scorso 7 febbraio sono ripartiti ufficialmente molti campionato di volley, tra cui la Serie B1 femminile. L’attesa è stata lunga e snervante, con le formazioni impegnate nei vari gironi che hanno lavorato in queste settimane per farsi trovare pronte al ritorno in campo.

Dopo qualche “antipasto” nei giorni scorsi, il prossimo weekend sarà proprio quello del return to play, ma purtroppo c’è una squadra che dovrà pazientare ancora. Si tratta dell’Isuzu Cerea, compagine veronese che milita nel girone C della categoria e che non scenderà in campo, come previsto, nel fine settimana.

Il match è quello contro l’US Torri e la spiegazione è arrivata dalla stessa Cerea tramite i propri social: “Mentre riprendono tutte le gare dei vari campionati, la nostra serie B non scenderà in campo il prossimo sabato. Ancora per rispettare i protocolli sanitari la società ha dovuto chiedere lo spostamento gara, che verrà recuperata mercoledì 9 marzo. Ringraziamo anche US Torri di Vicenza per aver accettato lo spostamento”.