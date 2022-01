B1: niente campionato per l'Arena Volley Team, rinviata la gara con Alta Fratte

Ad inizio anno arriva il momento di fare il punto della situazione della serie B1 con il direttore sportivo di Arena Volley Team Verona, Graziano Rossi: “Il 2021 è stato un anno molto buono dal punto di vista sportivo: prima la finale per la promozione in A2 e poi la partenza eccellente in campionato che ci ha visti chiudere al primo posto prima della pausa natalizia. Il nuovo anno, però, si apre con diverse difficoltà da affrontare, infatti circa metà della squadra e alcuni membri dello staff sono risultati positivi al covid-19 e sono ora in quarantena. Fortunatamente hanno sintomi leggeri come di influenza comune o con una febbre leggera e questa è ora la cosa più importante. La squadra però non può allenarsi e questa situazione ha portato la Fipav a rimandare il match con Alta Fratte previsto per il giorno dell’Epifania. Ci auguriamo che l’emergenza finisca il prima possibile e personalmente spero anche che la Federazione decida d’ufficio di sospendere i campionati per il mese di gennaio, in modo tale da capire meglio come evolve la situazione”.