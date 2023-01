B1: brutto ko per lo Spakka Volley che disputa in Friuli una delle peggiori gare del campionato

Altra sconfitta per lo Spakka Volley che torna dal Friuli con zero punti. Contro la Blu Team Pavia di Udine è arrivata una delle peggiori partite giocate della stagione e una malinconica ultima posizione in classifica al termine di questo girone di andata. Si spera ora che la pausa serva per fare cerchio e invertire la rotta. Pollini parte con Civetta al palleggio, Dal Cero opposto, Costamagna e Marconcini laterali, Pegoraro e Permunian al centro e i liberi Strazzer e Adorni in alternanza tra difesa e ricezione.

Nel primo set le due formazioni restano in equilibrio fino al 10-10 con le veronesi che vanno anche avanti 10-12 per poi subire due filotti delle padrone di casa che sorpassano 16-12, 22-13 con uno Spakka incapace di mettere giù palla in attacco. Tutto questo malgrado le mosse di coach Pollini che cambia il palleggio con Palomba, fa esordire Merler e inserisce Sandri. Il primo set finisce 25-17.

Nel secondo parziale Pollini tiene la diagonale Palomba-Merler (per poi inserire in opposto Marconcini) e mette in campo anche Bortolomedi dopo più di un mese di stop, anche se con il dito ancora convalescente; il set va avanti in equilibrio (7-7,14-14,19-18) quando le locali accelerano fino al 24-18 per poi chiudere 25-19. Nel terzo parziale Pollini prova a reinserire la regista Civetta ma dopo una prima fase ancora equilibrata, dall'11-11 le veronesi cominciano a perdere qualche lunghezza 21-18, per farsi poi sotto sul 21-20 ma cedere definitivamente sul 25-21.

Come già detto brutta partita per lo Spakka, inconsistente in attacco, imbarazzante in battuta, con poca determinazione in fase muro-difesa. L'aspetto più preoccupante però è forse la mancanza di carattere, il poco attaccamento alla maglia dimostrato sul campo. È ora di fare il punto della situazione e continuare solo con chi se la sente di lottare per la salvezza perché c'è ancora tutto un girone di ritorno da giocare. Il tabellino del match:

BLU TEAM PAVIA DI UDINE-SPAKKA VOLLEY 3-0 (25-17, 25-19, 25-21)

BLU TEAM: Pecorari, Manni, Ollino, Franceschinis, Sangoi, Oco, Bertola, Marcuzzi, Pascucci, Morettin, Pagotto, Ponte, Blasi, Felappi. All. Leone

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Bortolamedi, Marconcini, Palomba, Civetta, Dal Cero, Sandri, Merler, Strazzer, Adorni. All. Pollini