B1: l’Arena Volley Team spaventa la capolista Giorgione ma perde 3-1

Dopo l’ottimo debutto in casa, è arrivata una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per l’. La formazione veronese ha incontrato in trasferta una temibile avversaria,, attualmente in vetta al girone C della Serie B1 femminile. La sfida era quindi complicata, ma le giocatrici gialloblu non si sono certo lasciate spaventare. Ilper le trevigiane non deve ingannare. La superiorità è emersa nel primo set, anche se il 25-21 finale per Giorgione poteva essere ancora più combattuto.

L’Arena ha risposto con grande determinazione, pareggiando immediatamente i conti con lo stesso risultato: 25-21 e un 1-1 che prometteva molto bene per la continuazione del match. Purtroppo la Duetti si è poi rimboccata le maniche e ha approfittato della serata di grazia di una delle sue atleti più forti, Eva Ravazzolo, che ha totalizzato 14 punti, tra cui due ace e tre muri. Il doppio 25-18 ha sancito la fine della partita, però l’Arena Volley Team non deve disperare, ha mostrato una buona pallavolo e dovrà ora concentrarsi sul prossimo impegno. Sabato 6 novembre arriverà il momento della gara casalinga contro Nardi Volta. Il tabellino del match:

DUETTI GIORGIONE-ARENA VOLLEY TEAM 3-1 (25-21, 21-25, 25-18, 25-18)