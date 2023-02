B1: l'Arena Volley Team vince il big match contro Padova e si prende il 2° posto tutto per sè

Una trasferta insidiosa, governata con testa e cuore. Due ore e mezza di partita per decretare la vincitrice tra le due squadre seconde in classifica; a spuntarla è stata l’Arena Volley Team che, pure priva della schiacciatrice Sgarbossa, riesce ad espugnare il palazzetto de Il Colle Consorzio Padova Women. Non c’è stato di sicuro tempo per annoiarsi in questa trasferta padovana delle gialloblu, come ben testimoniato dai parziali. L’equilibrio ha regnato sovrano a lungo, a partire dalla prima frazione di gioco che Padova ha conquistato con un 25-23 non adatto ai cuori deboli.

Il vantaggio delle padrone di casa non ha però spaventato le veronesi che hanno disputato tre parziali da incorniciare, tutti vinti di misura ma comunque con merito. Nell’ultimo, in particolare, sono stati necessari i vantaggi (28-26), con Il Colle Consorzio che ha provato a prolungare il match fino al tie-break. Ottime le prove di Cappelli (17 punti, top scorer dell’Arena), Riccato e Hrabar (entrambe a quota 16).

“Una ottima prova di maturità delle nostre atlete – il commento di Marcello Bertolini - capaci anche di affrontare le assenze di stasera. Ottima prova di tutte le ragazze, molto bene Hrabar che ha realizzato ben 16 punti, anche grazie a degli ottimi turni di battuta, ma molto bene anche in fase di difesa. Una gara tiratissima in cui ogni dettaglio è stato determinante per ottenere il risultato: bene il doppio cambio, bene il turno finale in battuta di Gainelli che ci ha consentito di avvicinare e superare le avversarie”. Il tabellino del match:

IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN-ARENA VOLLEY TEAM 1-3 (25-23, 23-25, 23-25, 26-28)

ARENA: Bissoli (1), Brutti (13), Cappelli (17), Ferrari, Gainelli, Hrabar (16), Merzari, Montin (6), Muzzolon, Riccato (16). Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini

ADUNA: Angelini (5), Avanzo, Nonnati (23), Boscolo, Comotti (21), Colombano (2), Romano, n.e. Liberale, Tonina, Azzolin, Blaseotto. Liberi: Urbinati, Cavalera. 1° All. Amaducci.