B1, Arena Volley Team: tutto pronto anche per i primi test atletici

Sono ripresi gli allenamenti per la Serie B1 dell’Arena Volley Team Verona in vista del campionato. La società ha fatto il punto della situazione con Manuel Frassoni, secondo allenatore della formazione: “In questa fase, la parte atletica seguita dal nostro ottimo preparatore, Andrea Bertelli, ha previsto nella prima settimana un grande lavoro sulla mobilità mentre con la seconda settimana le ragazze hanno iniziato a lavorare anche con i pesi. Per noi è ovviamente un grande vantaggio il potere avere sempre a disposizione una sala pesi che tra l’altro questa estate è stata completamente rinnovata. Abbiamo trovato bene tutte le atlete segno che questa estate hanno lavorato sul mantenimento con le schede ed il lavoro individuale preparato da Andrea. A fine settimana faremo anche i primi test atletici per valutare sia il lavoro svolto durante l’estate che in queste prime settimane di lavoro. La rosa della squadra, che ha fatto molto bene nelle ultime due stagioni, è rimasta grosso modo la stessa e questo agevola dunque anche nella ripresa dell’attività”.

Frassoni ha poi parlato di alcune new entry: “Sono arrivate Gioia Riccato, giocatrice che nella scorsa stagione era stata nostra avversaria e che ci aveva ben impressionato e che abbiamo fortemente voluto e Giulia Gainelli, palleggiatrice giovane ma che già conosciamo perché aveva fatto un paio di anni nelle giovanili di Arena Volley. Questo è un gruppo di atlete che lavora sodo e se una atleta arriva qui con la voglia di lavorare, trova un ambiente fertile e molto accogliente per cui anche le nuove arrivate, mi sembra, si siano già bene inserite. Davanti a noi abbiamo in programma due doppi confronti con Porto Mantovano poi un doppio confronto con Volano di Trento, entrambe avversarie nel nostro girone e poi altra sfida pre campionato sarà l’amichevole contro la serie A2 di Montecchio, società con la quale Arena Volley Team collabora. Inizieremo fra una quindicina di giorni questi test sul campo in modo da arrivare preparati all’inizio del campionato fissato per il giorno 8 ottobre”.