B1: Arena Volley Team travolgente anche con Conegliano, è campione d'inverno

Con la settima vittoria consecutiva l’si conferma al primo posto in classifica a pari punti con Nardi Volta ed è “campione d’inverno”. “Siamo molto contenti di questa vittoria che ci consente di proseguire in questa striscia di risultati positivi e di mantenere la nostra imbattibilità in casa – il commento di coach– la partita è stata molto combattuta nel primo set. Conegliano sapevamo essere una squadra buona, con giocatrici di esperienza ed abbiamo approfittato dell’assenza della loro banda De Stefani che ci ha consentito di mettere pressione sulle loro linee di ricezione e quindi con la battuta siamo riusciti sempre costantemente aggressivi”.

Il tabellino infatti segnala una positività in ricezione del 44% di Arena contro il 34% di Conegliano, anche in attacco le padrone di casa hanno avuto una percentuale di 9 punti superiore alle trevigiane, 37% contro 28%. “Nel primo set – continua l’allenatore – dopo essere stati inizialmente in vantaggio, abbiamo fatto fatica nella fase break e a finalizzare positivamente le nostre difese e ci siamo un po’ innervositi, nella fase finale il muro ad uno di Emma Guiotto ci ha consentito di vincere il set. Nel secondo e terzo parziale invece abbiamo acquisito sin da subito un buon margine e a gestirlo con maggiore tranquillità. Ora il periodo natalizio ci consentirà anche di recuperare un po’ di energie spese in questo periodo e credo saranno utili per sistemare anche alcune situazioni in vista della ripresa del campionato. Colgo anche l’occasione per augurare ai nostri tifosi e a tutta la famiglia di Arena Volley Team Buon Anno e ci rivediamo con il prossimo anno”.

Unica nota poco lieta, purtroppo, la riduzione al 35% del numero degli spettatori che già nella gara contro Conegliano ha portato a dover lasciare fuori tante persone che si erano prenotate. Una scelta presa a malincuore dalla società, ma nella speranza che anche queste attenzioni aiutino ad uscire da una situazione che si sta ancora rendendo difficile. Arena Volley Team Verona è però campione d’inverno! Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 3-0 (28-26, 25-12, 25-14)

ARENA: Bissoli (3), Brutti (13), Cappelli (14), Ferrari, Guiotto (9), Hrabar (), Lonardi (), Montin, Muzzolon, Sgarbossa (6), Tamassia (6). Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini

CONEGLIANO: Tosi (7), De Luca, Volpin (6), De Stefani, Zia (1), Barcellini (8), Pesce (5), Menegaldo, Alessandria, Wabersich (8), Nordio (9), Casonato. : Ceschin, Pegorin. All. Martinez.