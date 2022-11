B1: per l’Arena Volley Team una rimonta che vale oro, 3-2 a Ostiano

Una rimonta che dimostra quanto carattere abbia l’Arena Volley Team. La formazione veronese di coach Bertolini ha superato ieri al tie-break la Fantini Folcieri Ostiano dopo essere stata sotto per 2-0, una vittoria in trasferta che mantiene le gialloblu al secondo posto del girone C della B1 di volley femminile. Ostiano parte bene con Barbarini a trascinare le sue in un testa a testa infinito. La Fantini Folcieri resta sempre avanti di un'incollatura ma servono una bordata della centrale e una diagonale per certificare l'1-0 ai vantaggi.

Coach Leali inserisce presto Frigerio per Zonta ed è proprio il servizio dell'opposta a scavare il solco nel secondo parziale. Ostiano sembra dilagare sul 17-12 ma l'Arena torna prepotentemente a contatto e impatta sul 17-17. Le celesti sono brave a non perdersi d'animo ed è ancora Barbarini a chiudere sul 25-22. I tre punti sembrano alla portata per le padrone di casa, anche perché Ostiano rientra in campo senza allentare la presa. Il testa a testa sembra premiare Focaccia e compagne che sul 22-20 sentono la vittoria vicina.

Le lombarde si fermano sul più bello e l’Arena Volley Team sorpassa con l'ace del 23-24, chiudendo poco dopo. È tutto da rifare e le celesti si perdono un po' d'animo. La formazione veronese è rinvigorita e nel quarto set prova subito a scrollarsi di dosso le avversarie. Ostiano cerca di non perdere la scia ma non mette mai in discussione il tie-break che arriva sul 20-25. Il quinto set ripropone il duello all'ultimo pallone dei primi tre.

Ostiano trova buone soluzioni ma fatica un po' ai lati. Le centrali trascinano le padrone di casa sino al 14-13 ma le cremonesi sprecano più volte la ricostruzione che varrebbe il match mentre l’Arena capitalizza subito e chiude sul 17-19. Il tabellino del match:

FANTINI FOLCIERI OSTIANO-ARENA VOLLEY TEAM 2-3 (27-25, 25-22, 23-25, 20-25, 17-19)

OSTIANO: Rizzieri, Furlan, Barbarini, Zonta, Vidi, Focaccia, Riccardi (L), Frigerio, Bosso, Volta (L), Viccardi, Martinelli, Bocchi. All. Leali.

ARENA: Brutti, Riccato, Montin, Sgarbossa, Bissoli, Cappelli, Moschini (L), Hrabar, Ferrari, Muzzolon, Gainelli, Erigozzi (L). All. Bertolini.