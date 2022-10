B1: l'Arena Volley Team inciampa malamente sul campo dell'Alta Fratte

L’Arena Volley Team inciampa nella trasferta a Santa Giustina in Colle cedendo in tre set l’intera posta in palio all'Eurogroup Altafratte che si è dimostrata una squadra tenace trascinata da Alessia Cicolini, ex giocatrice di Arena Volley, top scorer dell’incontro con 14 punti realizzati. Nel primo set Eurogroup conduce sempre in vantaggio, complice qualche errore al servizio da parte di Arena Volley, si aggiudica il set con il punteggio di 25-21. Bertolini nell’intervallo scuote la squadra e nel secondo set Arena Volley team reagisce portandosi in vantaggio al primo parziale 7 – 8 e 13 – 16 al secondo.

L'Eurogroup però non molla e raggiunge Arena Volley sul 19 pari andando poi a vincere il set 25 – 21. Nel terzo parziale Arena Volley combatte punto a punto, Bertolini prova ad effettuare qualche cambio in ricezione portando il set ai vantaggi ma è sempre Eurogroup ad avere la meglio imponendosi 26 – 24 davanti al proprio pubblico. Una gara che ha offerto alcuni spunti su cui Bertolini dovrà lavorare in settimana per preparare al meglio la gara di sabato prossimo con l'Azimut Giorgione al PalaRobbi. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-ARENA VOLLEY TEAM 3-0 (25-21, 25-21, 26-24)

ALTA FRATTE: Volpin (9), Masiero (12), Cicolini (14), Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli (9), Wabersich (1), Bortolot (5), Rizzo (10), Canelli. Liberi: Pavei, Giason. 1° Allenatore: Rondinelli

ARENA: Bissoli (1), Brutti (13), Cappelli (9), Ferrari, Riccato (9), Hrabar (), Gainelli (), Montin (5), Muzzolon (2), Sgarbossa (10), Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini