B1: l’Arena Volley Team espugna Pavia di Udine e riconquista la vetta

La classica vittoria che vale doppio. L’Arena Volley Team non ha soltanto battuto la Blu Team Pavia di Udine ieri sera in Friuli, ma riconquistato anche il primo posto del girone C della B1 di volley femminile. Le veronesi hanno infatti approfittato del contemporaneo successo da due punti dell’ex capolista solitaria Alta Fratte per agganciarla, una coabitazione che promette scintille.

Non è stato un successo semplice quello del Palazzetto Comunale, i parziali parlano di due squadre molto vicine, ma con le ragazze di coach Bertolini sempre capaci di assestare la zampata decisiva per spuntarla. Il primo parziale ha fatto subito capire che l’equilibrio avrebbe regnato sovrano. Il 25-23 con cui l’Arena ha sbloccato il punteggio è stata una dimostrazione di forza di queste ragazze che stanno disputando comunque un campionato alla loro altezza.

Nella seconda e nella terza frazione di gioco, le ospiti hanno poi assestato un doppio e micidiale 25-21 che non ha lasciato scampo alla volitiva Blu Team, costretta nuovamente a leccarsi le ferite. Tra una settimana la compagine gialloblù se la vedrà in casa contro l’Ipag Noventa, avversario sempre imprevedibile e che può dare filo da torcere a chiunque. Il tabellino del match:

BLU TEAM PAVIA DI UDINE-ARENA VOLLEY TEAM 0-3 (23-25, 21-25, 21-25)

BLU TEAM: Manni, Pagotto, Ollino, Blasi, Marcuzzi, Bertolla, Ponte, Orco, Sangoi, Franceschinis, Cecco. All. Castegnaro

ARENA: Brutti, Cappelli, Sgarbossa, Riccato, Bissoli, Montin, Erigozzi (L), Ferrari, Hrabar, Muzzolon, Gainelli. All. Bertolini