B1: l'Arena Volley Team cade a Porto Mantovano e viene agganciata al terzo posto

Un solo punto di differenza realizzato (92 a 91) in quattro set, consente a Porto Mantovano di conquistare l’intera posta in palio contro l’Arena Volley Team. Nei primi due set la formazione veronese ha rincorso le padrone di casa, faticando a mettere palla a terra grazie ad una ottima difesa di Porto. Nel quarto set però le veronesi hanno sprecato troppo perché, avanti 21-17, si sono lasciate rimontare e superare dalle padrone di casa.

Lo scoutman di Arena Volley, Giacomo Corsi, riferisce di alcuni dati chiave per l’esito della gara: 12 errori in ricezione per noi contro gli 8 commessi da Porto, 16 errori in battuta contro i 4 loro, 44% in ricezione per noi contro il 55%: “Sapevamo che con Porto sarebbe stata una gara tosta, loro prendono ritmo dalla difesa, ma in questo momento noi stiamo facendo fatica ad esprimerci al meglio nei vari fondamentali e nei momenti più caldi stiamo perdendo di lucidità”.

Ex di turno l’opposto Gioia Riccato, lo scorso anno in forza al Porto Mantovano: “Complimenti alle nostre avversarie che si sono dimostrate più organizzate e ciniche di noi. La nota positiva in una gara non esaltante, la nostra prova nel terzo e quarto set. Resta l’amaro in bocca per il risultato e per l’occasione persa sul finale del quarto set. Dobbiamo lavorare ancora, io credo che i risultati arriveranno”. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-ARENA VOLLEY TEAM 3-1 (25-20, 25-22, 16-25, 26-24)

PORTO: Poggi (3), Rancato (16), Maghenzani (18), Ghirardelli (9), Tavella, Bernabe (2), Marcone, Bulla (1), Melgari (1). N.e. Olioso G., Giardini, Martinelli. Liberi: Giudice, Olioso S. All. Guicciardi.

ARENA: Bissoli (4), Brutti (18), Cappelli (18), Ferrari (5), Gainelli, Hrabar (2), Montin (2), Muzzolon (1), Riccato (10), Sgarbossa. Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini