B1: l’Arena Volley Team fa un sol boccone del Giorgione, 3-1 e primo posto

I colori giallo e blu sono ben in evidenza nella classifica del girone C della Serie B1 di volley femminile. L’Arena Volley Team si conferma una delle formazioni da battere di questo raggruppamento, una squadra che affronta con grande disinvoltura anche le sfide complicate come quella in programma ieri. A Castel d’Azzano, le veronesi se la sono vista con la temibile Azimut Giorgione, non certo un cliente comodo e deciso a dimostrare di meritare le posizioni più alte di questo girone.

L’Arena ha però sfoderato una prestazione matura e di grande livello, regolando le trevigiane in quattro set e confermandosi in vetta (insieme all’Eurogroup Alta Fratte e all’Euromontaggi Porto Mantovano). Nel big match sono stati soprattutto gli attacchi su palla alta a fare la differenza. In effetti, nel contrattacco la compagine guidata da coach Bertolini si è dimostrata una vera e propria “macchina da punti”, uno schiacciasassi che ha anche approfittato del fatto che l’Azimut non sia riuscita ad aumentare la propria percentuale di efficacia. I 15 errori in attacco di Giorgione (il doppio rispetto all’Arena) sono stati sicuramente decisivi, ma non bisogna togliere alcun merito alle padrone di casa che hanno affrontato qualche difficoltà soltanto nel terzo set.

Le ospiti hanno riaperto la partita con un 25-23 sudatissimo, passando in vantaggio anche nella quarta frazione di gioco. È stato in quel momento che le veronesi si sono rimboccate le maniche, rimontando dal 13-10 in loro sfavore fino al 25-19 che ha chiuso i giochi per il 3-1 definitivo. Sabato 5 novembre le gialloblu andranno a far visita all’Ostiano con un unico obiettivo in testa: il poker di vittorie. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-AZIMUT GIORGIONE 3-1 (25-19, 25-19, 23-25, 25-19)

ARENA: Bissoli, Brutti, Cappelli, Ferrari, Riccato, Hrabar, Gainelli, Montin, Muzzolon, Sgarbossa, Moschini, Erigozzi. All. Bertolini

GIORGIONE: Green, Bateman, M’Bra, Fezzi, Andrich, De Bortoli, Ganzer, Alessi, Facchinato, Gogna, Cantamessa, Ceron, Moretto, Morra. All. Carotta