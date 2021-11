B1: l’Arena Volley Team si coccola Aurora Montin, rivelazione dei primi match di campionato

Una delle note positive di questo inizio di campionato delladell’è stato l’inserimento nel sestetto titolare della centrale, ragazza giovanissima che, ha dovuto improvvisamente prendere il posto di, ancora convalescente dopo l’incidente d’auto che l’ha coinvolta, e che avrà bisogno ancora di un po’ di tempo per recuperare.

Ecco cosa ne pensa mister Marcello Bertolini: “Aurora è debuttante assoluta in categoria e giovanissima d’età, classe 2004, sta tenendo il campo con buona presenza, sta migliorando in tutti i fondamentali, sicuramente la battuta e l’attacco sono i fondamentali in cui in questo momento sta dimostrando di poter stare in categoria con tranquillità, stiamo lavorando ancora sul muro. È una ragazza davvero volenterosa e ci fa molto piacere che il percorso iniziato nella scorsa stagione con le categorie giovanili ed in serie C in cui ha giocato possa proseguire quest’anno in prima squadra”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “È un po’ la filosofia della nostra società con queste giovani che hanno la possibilità di emergere pian piano, di costruirsi una carriera, di imparare e poi, vicino a giocatrici più esperte, continuare a maturare per poter raggiungere i migliori livelli possibili. Aurora sta facendo bene, le compagne la stanno aiutando e questo, oltre al fatto di poter giocare diverse partite, potrà aiutarla a migliorare ancora più in fretta ed acquisire quelle cose che ancora le mancano”.