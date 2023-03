B1. Arena Volley Team, c’è ancora qualche ruggine ma a Piadena arriva una vittoria in rimonta

Un inizio shock e poi un crescendo. La vittoria dell’Arena Volley Team a Piadena non cancella i tentennamenti dell’ultimo periodo, ma regala comunque alla formazione veronese un successo da 3 punti. Non è stato semplice avere la meglio sul fanalino di coda del girone C della Serie B1 di volley femminile, ma le gialloblu si sono dimostrate determinate come non mai. La vittoria in trasferta consente alla squadra di agguantare il secondo posto in classifica (34 punti), in coabitazione con il Volano ma con una partita in più rispetto alle trentine.

Il 25-20 del primo set in favore delle padrone di casa ha fatto immaginare un’altra serata storta, fortunatamente il secondo parziale è andato nel migliore dei modi, nonostante sia stato conquistato ai vantaggi. Incerta anche la terza frazione di gioco, in cui la formazione di Castel d’Azzano si è imposta di misura. Soltanto il quarto parziale ha visto finalmente spadroneggiare l’Arena per il 3-1 definitivo. Sugli scudi Cappelli (20 punti), Brutti (19) e Riccato (16). Fra una settimana le veronesi ospiteranno in casa l’Imoco San Donà.

Questo il commento del vicecoach Frassoni a fine partita: “Affrontavamo il fanalino di coda del campionato in un momento di nostra difficoltà in cui facciamo fatica ad esprimerci in vari fondamentali e sapevamo non sarebbe stato facile. Siamo partiti male nel primo set con ricezione in grande difficoltà tanto che abbiamo perso il parziale. Maluccio anche la partenza nel secondo poi, anche grazie a 4-5 super difese di Erigozzi, concretizzate bene dal contrattacco abbiamo cominciato a prendere coraggio e a compiere la nostra rimonta, migliorando anche in attacco. Abbiamo battuto discretamente bene, mentre dobbiamo migliorare in ricezione che in questo momento fatica (10 aces subiti e una percentuale del 33% di positive). Tre punti che ci volevano per dare serenità e per consentirci di ripartire”. Il tabellino del match:

TECNIMETAL PIADENA-ARENA VOLLEY TEAM 1-3 (25-20, 25-27, 23-25, 20-25)

PIADENA: Campi (3), Ianeselli (23), Feroldi (12), Corradetti (24), Pedretti (9),Pecorari (2), Oriente (2), Green (1) n.e. Andreani, Ravera, Piantoni. Liberi: Anglois. All. Marini

ARENA: Bissoli (0), Brutti (19) Cappelli (20), Ferrari, Gainelli (0), Hrabar, Merzari (0), Montin (6), Muzzolon (0), Riccato (16) Sgarbossa (6). Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini