B1. L’Arena Volley Team domina San Donà e continua a godersi il secondo posto

Bella vittoria per l’Arena Volley Team che contro la giovane squadra dell’Imoco San Donà conduce una gara di grande controllo specie nel primo e terzo set. Più combattuto il secondo perché la formazione ospite è squadra imprevedibile che, se lasciata giocare, può mettere in difficoltà chiunque. Il secondo parziale è in effetti quello in cui la ricezione delle veronesi subito un po’: le ospiti forzano molto in battuta, commettendo però anche tanti errori, ben 11 in 3 set per la precisione.

Tanti anche gli errori in attacco per le veneziane, ben 10 durante la gara. In poche parole le ospiti forzano molto in tutti i fondamentali, commettendo così però anche moltissimi errori, l’Arena invece controlla, forza solo quando è il momento e sbaglia molto meno. Tre punti importanti per la squadra di Marcello Bertolini che adesso ha due settimane di tempo per recuperare fisicamente.

Il secondo posto in coabitazione con il Rothoblaas Volano (seppure con una partita in più) rimane una realtà e le gialloblu proveranno a difenderlo il primo aprile a Castel D’Azzano, quando ospiteranno la Blu Team Pavia di Udine in cerca di punti per la rincorsa salvezza. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-IMOCO SAN DONÀ 3-0 (25-16, 25-22, 25-16)

ARENA: Bissoli (2), Brutti (13), Cappelli (14), Ferrari (2), Gainelli, Hrabar (3), Merzari (0), Montin (4), Muzzolon (0), Riccato (12), Sgarbossa (1) . Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° All. Bertolini

IMOCO: Marchesini (5), Soffiato (1), Visentini (4), Orlandi (5), Viola (3), Moiran (1), Coba (2), Talerico (7), Adigwe (14), Marchetto n.e. Fiolo, Pagot. Liberi: Bardaro, Priore. 1° All. Gregoris.