B1: l'Arena Volley Team domina il derby contro lo Spakka e conquista il secondo posto

Il girone di ritorno inizia con un derby veronese molto sentito nel girone C della Serie B1 di volley femminile. Sconfitta pesante per lo Spakka Volley che nulla può con le più quotate avversarie dell’Arena Volley Team, squadra di alta classifica. Si comincia e la prima fase del set vede uno Spakka in partita ribattere punto a punto alle padrone di casa di Castel d’Azzano, malgrado una ricezione infelice. Dal 12-11 però lo Spakka subisce un parziale di 4-0 che fa scappare l'Arena sul 16-11 e 19-13. Un paio di errori riportano nuovamente lo Spakka a -3 sul 19-16, quando coach Bertolini chiama time-out.

Si rientra in campo e un laconico 6-0 chiude le ostilità del primo parziale. Al rientro in campo il fanalino di coda del girone C resta in partita fino all'8-8. Poi un altro 6-0 porta l’Arena Volley Team avanti 14-8 e 20-12 con coach Pollini che prova a inserire Dal Cero, Palomba e Marconcini avendo come unica consolazione una parziale ripresa che limita i danni e il set finisce 25-17 per Arena. Nel terzo set Pollini inserisce da subito Marconcini su Bortolamedi. Arena rimane sempre avanti di qualche punto ma non riesce a piazzare il break decisivo: lo Spakka Volley sornione rimonta fino al 20-20, sorpassa 21-20 prima, 22-21 dopo.

Un errore al servizio regala la parità all’Arena sul 22-22. Valente mette a terra la palla del 23-22 ma poi un attacco di Sgarbossa e due punti consecutivi di Cappelli chiudono le ostilità. Lo Spakka ha subito troppo in ricezione e soffre di black-out lunghi che vanificano quello che magari si vede di buono nel set. Serve sicuramente più continuità per fare punti. Le ragazze di coach Bertolini, invece, si godono il secondo posto in classifica e il sorpasso ai danni di Nardi Volta. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-SPAKKA VOLLEY 3-0 (25-16, 25-17, 25-23)

ARENA: Bissoli, Brutti, Cappelli, Ferrari, Gainelli, Hrabar, Montin, Muzzolon, Riccato, Sgarbossa, Moschini, Erigozzi, Merzari. All. Bertolini

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Bortolamedi, Valente, Marconcini, Palomba, Civetta, Dal Cero, Strazzer, Adorni, Sandri, Merler. All. Pollini