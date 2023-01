B1: anno nuovo e vecchi problemi per lo Spakka Volley che cade in casa contro Volano

Niente da fare per lo Spakka Volley che inizia l'anno senza raccogliere punti nella gara interna contro il Rothoblaas Volano. Soliti problemi di formazione per coach Pollini che schiera in regia Civetta, opposto Dal Cero, laterali Costamagna e Marconcini, al centro Permunian e Pegoraro con i liberi Strazzer e Adorni a scambiarsi il campo per difesa e ricezione. L'inizio è equilibrato fino al 11-12 quando le trentine accelerano e allungano 11-17, 12-21 per chiudere poi facilmente 15-25.

Nel secondo parziale invece allungano le padroni di casa 11-4,17-11 con il vantaggio che resta praticamente invariato fino al 25-20 finale. Nel terzo set invece si ritorna alla musica del primo set con le ospiti che allungano nettamente 6-17. Volano però si rilassa e le veronesi accorciano 19-22; purtroppo però è troppo tardi e le trentine chiudono 20-25. Poca storia anche nel quarto set dove lo Spakka non impensierisce mai Volano e soccombe mestamente 15-25.

Partita sotto tono per le venete che possono recriminare per i molti infortuni e una condizione non ottimale ma che sicuramente hanno offerto una prestazione scialba con poco carattere e poca grinta. Qualità da recuperare per la prossima settimana dove a Pavia di Udine sono in palio punti pesanti per l'ultima giornata del girone di andata, sperando poi di voltare pagina. Il tabellino del match

SPAKKA VOLLEY - ROTHOBLAAS VOLANO 1-3 (15-25, 25-20, 20-25,15-25)

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Marconcini, Palomba, Civetta, Dal Cero, Sandri, Strazzer, Adorni, Bortolamedi. All. Pollini

VOLANO: Braida, Petruzziello, Bellini, Orlandini, Manetti, Calza A, Pierobon, Paoli, Calza I, Miori. All. Parlatini