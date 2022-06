Arena Volley Team: in uscita Emma Guiotto, Anna Lonardi e Chiara Tamassia

L’Arena Volley Team ha salutato tre atlete che non saranno parte integrante della società veronese nella prossima stagione. Emma Guiotto innanzitutto merita una citazione a parte: ha trascorso con la Vivigas Arena tanti anni, dal giovanile fino alla prima squadra, oltre ad avere avuto un ruolo importante anche nelle due ultime ottime stagioni. Per motivi di lavoro ha scelto di ridurre il proprio impegno nella pallavolo. Stessa scelta è stata fatta da Anna Lonardi, palleggiatrice e da Chiara Tamassia, opposto. Entrambe sono arrivate in serie B1 proprio nel corso della stagione 2021-2022. L’Arena Volley Team ha formulato il proprio in bocca al lupo nei confronti delle tre ragazze, nell’attesa che nuovi nomi possano rimpiazzarle nel roster 2022-2023.