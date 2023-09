Arena Volley Team, coach Bertolini: “Sensazioni positive, prossimi test daranno qualche indicazione”

Tramite i canali ufficiali del club, Marcello Bertolini, allenatore dell’Arena Volley Team, ha spiegato nel dettaglio qual è lo stato della preparazione della prima squadra (Serie B1 femminile). Ecco le parole del coach gialloblu: “Tre settimane di preparazione alle spalle, con un lavoro che sta procedendo come da programma e in cui stiamo dedicando tre sedute settimanali alla preparazione atletica e fisica, alla guida del preparatore Andrea Bertelli. La cosa importante in questo momento, in cui stiamo caricando molto, è che non ci siano infortuni e che piano piano le ragazze, per i propri ruoli e competenze, riprendano confidenza con la palla. La prossima settimana incominceremo le amichevoli, il primo impegno sarà giovedì contro Peschiera. In queste settimane c’è stata attenzione per l’inserimento dei nuovi arrivi come Clarissa Covino, opposto, con grandi potenzialità offensive e che sta lavorando nell’affinamento dell’intesa con Marta Bissoli”.

Bertolini ha poi aggiunto: “Sta facendo vedere buone cose anche Chiara Martinato con grandi doti fisiche e che potrà essere una risorsa molto utile per il campionato. Gioia Riccato sta rispondendo molto bene al ritorno al suo amato ruolo di schiacciatore ricevitore e pensiamo che con Elena Cappelli potrà essere una ottima coppia per affrontare la prossima stagione. Giorgia Erigozzi, libero, sta dando grandi segnali di voler essere protagonista in campo. Poi abbiamo le veterane, come Marta Bissoli, Fabiana Brutti e Michela Moschini che stanno dando il loro consueto contributo di solidità e di voglia di fare bene come ci hanno abituati in questi anni”.

L’allenatore del team veronese è senza dubbio ottimista: “Abbiamo un gruppo di giovani, anzi giovanissime, Teresa Peloso, Silvia Albani, Emilia Suman e Rosa Pluchino che hanno dimostrato, come pensavamo, di avere preso molto sul serio l’impegno comunque molto stimolante come quello della serie B1. Stanno credendo nelle loro potenzialità e ci aspettiamo che possano proseguire nel loro processo di crescita per poter essere a disposizione in questo lungo e difficile campionato. Aurora Montin, pure giovanissima e fresca di maturità, invece è quasi una esperta della categoria essendo al terzo anno in Serie B1. Nel giro di una decina di giorni faremo tre test match e questo comincerà a dare qualche indicazione, ma le sensazioni sono per ora positive”.