Arena Volley Team, coach Bertolini: “Sono fiducioso, le ragazze stanno lavorando bene”

Il campionato di Serie B1 di volley femminile sta per ripartire. L’Arena Volley Team è in piena corsa per la promozione nel girone C, con il suo terzo posto a tre sole lunghezze dalla capolista Eurogroup Alta Fratte. Sabato 7 gennaio le gialloblu torneranno in campo dopo la pausa natalizia e sarà subito tempo di sfide complicate. Al PalaRobbi arriverà infatti Nardi Volta, seconda in classifica e con un solo punto in più rispetto alla formazione di Castel D’Azzano. A fare il punto sull’attuale situazione dell’Arena è stato il tecnico Marcello Bertolini tramite i canali societari.

Queste sono le sue dichiarazioni: “La pausa natalizia è stata utile per fare un richiamo di natura fisica e affrontare con energia la seconda parte di campionato. Il percorso fatto fino ad oggi è stato positivo e ci vede al terzo posto in classifica, ci restano due partite per completare il girone di andata con squadre molto diverse tra loro. La prima, Nardi Volta, è una squadra giovane, con un punto sopra di noi e che si è dimostrata una sorpresa in questo campionato, completa nei fondamentali e prestante fisicamente, dunque la sfida che ci aspetta sarà di alto livello. La seconda partita l’avremo con Porto Mantovano in trasferta, contro giocatrici molto esperte che stanno facendo un bel campionato”.

Bertolini ha poi aggiunto le sue sensazioni sui prossimi giorni: “Le prossime due sfide saranno decisive per fare il punto della situazione con l’obiettivo di tenere alta la nostra posizione in classifica e affrontare la fase di ritorno con più tranquillità. Sono fiducioso, le ragazze stanno lavorando bene, con voglia e concentrazione per continuare il percorso positivo intrapreso”.