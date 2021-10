Per l'Arena Volley Team si avvicina il debutto in Serie B1

A pochi giorni dal debutto in campionato la serie B1 diha svolto un altro test di preparazione disputando una gara amichevole conclusasicontro Noventa in cui milita le ex di turno Clara Canton ed Elisa Zanguio. Nelle fila diinvece assente Hrabar e ferma al palo anche Montin.

“La gara ha riproposto, nel bene e nel male, la situazione che stiamo vivendo in questo momento – il commento di coach Marcello Bertolini – in cui stiamo alternando una buona continuità in alcune fasi di gioco nel cambio palla con una mancanza, anche di attenzione, nella fase break. L’andamento della partita rispecchia un po’ questo: nei primi due set siamo stati in vantaggio anche di diversi punti, addirittura 16-8 nel secondo parziale per poi essere raggiunti e superati nel finale di parziale. Nel terzo e quarto set invece siamo riusciti ad imporci in maniera convincente e con punteggi netti. Sappiamo che dobbiamo fare meglio, questa è la verità di oggi. Ci sono situazioni che si stanno sviluppando bene, mentre in alcuni momenti manchiamo anche di alcune sicurezze”.

Analizzato anche l'avversario di turno: “Noventa si è confermata una buona squadra, con un roster solido, ma questo la sapevamo, con una attaccante come Irene Gomiero, con alle spalle tanti anni in serie A in Italia e Francia, dove ha pure conquistato lo scudetto e che si fa valere molto bene in attacco e che si è dimostrata una spina nel fianco per la nostra difesa. Alcune luci ed alcune ombre sulla nostra prestazione odierna, vediamo di resettare tutto in questa settimana che ci separa dall’inizio del campionato”.