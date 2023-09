Arena-Peschiera: il derby veronese come gustoso antipasto del campionato di B1

Nelle ultime ore si è svolto un allenamento congiunto a Castel d'Azzano fra le due squadre veronesi che prenderanno parte alla Serie B1 di volley femminile. Si è trattato di una simulazione anche di gioco durata 4 set, tutti vinti dall’Arena Volley Team contro una Orotig Peschiera molto rinnovata ma con ottime prospettive in vista dei prossimi mesi. In casa Arena evidenti i carichi di lavoro di queste settimane, ma c'era curiosità nello sbirciare le atlete guidate da coach Bertolini.

Il risultato sicuramente non ha alcun valore comunque sono ottime le sensazioni sia per le ragazze della scorsa stagione gialloblu così come per le nuove arrivate. Ancora tanto da fare, dunque, ma la squadra potrebbe regalare delle belle soddisfazioni: martedì prossimo, a Vicenza, è in programma un altro allenamento congiunto contro l’Anthea. Peschiera si è invece potuta confrontare contro un avversario che conosce meglio la categoria, però il fatto che non abbia sfigurato nel derby è incoraggiante in vista dell’esordio in campionato di ottobre.