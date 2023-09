Arena Volley Team: il futuro è in buone mani grazie al gruppo Under 16

Chissà domani su che cosa metteremo le mani. Se lo chiedeva Lucio Dalla nel lontano 1980, senza trovare apparentemente una risposta. Sembra invece avere le idee più chiare l’Arena Volley Team, società veronese che vanta una prima squadra nella Serie B1 di volley femminile e che può affidarsi alle proprie giovani per il futuro. I prossimi anni non rappresentano una preoccupazione, soprattutto grazie alla nuova Under 16 allestita per questa stagione 2023-2024 e per affrontare il campionato di Serie D.

A parlarne, tramite i canali ufficiali del club gialloblu, è stato Danilo Pasquali: "Siamo partiti con un nuovo gruppo, siamo ancora un cantiere ancora molto aperto, stiamo lavorando per capire dove migliorare, come migliorare, per trovare un sestetto con cui partire, trovare le situazioni d'attacco più efficaci, sui gesti tecnici. Il lavoro che stiamo facendo è sia sotto il profilo fisico che tecnico che tattico. Stiamo facendo le prime esperienze, abbiamo debuttato in coppa veneto, comunque contro una ottima squadra che lo scorso anno ha fatto lo spareggio per salire in serie C ed abbiamo visto un piccolo miglioramento rispetto all’inizio".

Le premesse sono interessanti: “Sabato 23 e domenica 24 abbiamo fatto un quadrangolare con squadre Under 16 di ottimo livello, ed abbiamo conquistato il secondo posto. Commettiamo ancora troppi errori ma questo è un gruppo su cui lavorare due anni, stiamo cercando di costruire per toglierci se possibile già delle soddisfazioni e per essere il prossimo anno ancora più competitivi. Ricominciare con un gruppo nuovo è sempre uno stimolo, mai un problema! Le atlete sono della società e noi tecnici facciamo parte, per un certo periodo, del processo di crescita di queste ragazze”.