Accordo Arena Volley Team-Montecchio, la pallavolo veronese punta alla Serie A

Sull’onda dei prestigiosi risultati raggiunti in questi anni, nasce un progetto di collaborazione triennale tra Unione Volley Montecchio Maggiore e Arena Volley Team Verona. Il club vicentino che opera da tempo a cavallo tra province di Verona e Vicenza e che ad oggi ha già portato a giocare in Serie A1 ben tredici giovani atlete tra le quali le tre veronesi, Bovo, Fiocco e Pericati, si unisce ad Arena Volley che rappresenta una tra le più importanti realtà e scuola di volley veronesi. Si vuole completare qui una filiera che consenta l’esplosione sportiva di giovani atleti e tecnici dal minivolley alla serie A.

Il Presidente Carla Burato di UVMM, la cui prima squadra milita in Serie A2, commenta: “Si apre un importantissimo scenario nel territorio veronese con un club riconosciuto e stimato per essere da sempre impegnato nel settore giovanile di qualità. Sono ampiamente soddisfatta dell’intesa raggiunta, che sarà per noi coordinata dal Vicepresidente Fabio Maraia. È in un certo senso un ritorno a casa personale in un area geografica dove ho mosso i primi passi grazie anche alla fiducia del presidente Provinciale FIPAV Stefano Bianchini che mi ha voluto al suo fianco nei mondiali 2014. Da allora abbiamo percorso tanta strada e ora è doveroso per me restituire qualcosa di importante. Con Fabio Tosi c’è da sempre stata stima e condivisione di intenti e ora diventa un concreto progetto. Sapremo sicuramente fare bene, ne sono certa”.

Da parte sua Fabio Tosi, che rappresenta un gruppo di società sportive della città e provincia di Verona che operano con il nome di Arena Volley Team Verona, aggiunge: “Da anni la nostra missione è quella di collaborare fra diverse società, puntando alla crescita del movimento della pallavolo femminile. La nostra prima squadra di Serie B1 femminile è approdata, per il secondo anno consecutivo, ai play off promozione per la Serie A2, ma il nostro progetto è da sempre collegato alla crescita del settore giovanile. I risultati anche quest’anno testimoniano del nostro grande impegno con le giovani: primo posto nel campionato provinciale per le categorie under 13 ed under 16, secondo posto nel campionato under 14 e quarto posto in quello under 18. Siamo poi orgogliosi di essere l’unica realtà veronese con il riconoscimento da parte della Fipav della certificazione argento di qualità per il nostro settore femminile. Una certificazione che portiamo avanti da molti anni. Insomma una grande attenzione, cura e anche dei grandi investimenti per tutto il percorso che le giovani atlete compiono durante gli anni della loro crescita. Con questo accordo si aprono degli scenari molti importanti, per le atlete con la possibilità di avere direttamente “in casa”, la possibilità di approdare alla Serie A, ma soprattutto la cosa fondamentale è la collaborazione per l’ulteriore crescita del settore giovanile”.

Tosi ha poi sottolineato: “Insomma crediamo ci voglia un po’ di buona volontà e di lungimiranza da parte di tutti per operare oltre il proprio orticello, perché una visione limitata impedisce la migliore opportunità di crescita per le atlete. Partiamo con un accordo triennale con una società con la quale abbiamo avuto rapporti sempre cordiali. In passato atlete provenienti dal nostro settore giovanile come Fiocco e Bovo sono passate a giocare dal nostro settore giovanile al Montecchio, mentre Marcello Bertolini, allenatore della nostra prima squadra, ha in passato condotto il Montecchio in Serie A2. Il nostro apporto a questo progetto, che ci auguriamo potrà crescere nel corso degli anni, è quello di una presenza radicata sul territorio e la disponibilità di uno staff tecnico giovanile davvero di livello nazionale”.