Superlega, per la Rana Verona c'è l'iraniano Esmaeilnezhad

Rana Verona arricchisce il suo roster con il nuovo martello Amin Esmaeilnezhad. Classe 1997, mancino, grande forza fisica: l’iraniano approda per la prima volta in Superlega, aggiungendosi al reparto offensivo della squadra guidata da Coach Stoytchev in qualità di opposto.



Nell’ultima stagione il giocatore ha vestito la maglia della squadra del Pas Gorgan e il suo rendimento gli è valso il titolo di miglior opposto della Superlega iraniana. Riconoscimento che aveva ricevuto anche nel 2022, quando militava nel massimo campionato del suo Paese tra le fila del Shahdab Yazd. In precedenza, ha militato per due stagioni nel Saipa Tehran dopo aver difeso i colori del Paykan Tehran. Con la propria Nazionale, Esmaeilnezhad ha ottenuto la medaglia d’oro ai Campionati asiatici nel 2021, mentre quattro anni prima, nel 2017, si è laureato campione negli Asian Championships con la selezione iraniana U23. Attualmente, è impegnato nella VNL 2023, dove si sta ritagliando un ruolo da protagonista.



L’iraniano non nasconde la sua felicità di essere approdato in una delle Leghe più competitive al mondo: "Quando ho ricevuto la chiamata di Rana Verona ho accettato senza alcuna esitazione, perché giocare nella SuperLega italiana è il sogno di tutti i pallavolisti del mondo che vogliono arrivare ai più alti livelli. Il progetto di Verona è molto ambizioso e i risultati della scorsa stagione lo dimostrano. Per me inizia la prima esperienza fuori dall’Iran e un’opportunità unica che cercherò di sfruttare al meglio. So che ci sarà da lavorare molto per raggiungere tutti gli obiettivi, per questo mi farò trovare pronto. Non vedo l’ora di vestire questa maglia e di conoscere i nuovi tifosi. Forza Verona".



Il direttore sportivo scaligero Gian Andrea Marchesi lo presenta così: "Con l’inserimento di Amin all’interno del nostro roster aggiungiamo un elemento senza dubbio importante nel reparto d’attacco. È un giocatore molto forte fisicamente e con tutte le carte in regola per integrarsi anche nel campionato italiano. Anche in VNL sta dimostrando il suo valore e le qualità in attacco, in battuta e a muro. Siamo soddisfatti di aver portato a termine questa operazione, perché è un profilo che abbiamo seguito attentamente e che siamo certi saprà farsi valere. Benvenuto Amin!".