Immenso Elia Viviani: agli europei di Monaco è medaglia d'oro nell'eliminazione su pista

Ennesima grande impresa quella compiuta ieri, domenica 14 agosto, dal campione veronese del ciclismo Elia Viviani. Protagonista assoluto agli europei di Monaco di Baviera, il nostro Elia ha prima concluso al settimo posto la gara in linea su strada disputata nel pomeriggio, per poi però trionfare in serata nella corsa ad eliminazione su pista.

Una prova di grande forza e carattere che confermano, se mai ce ne fosse stato bisogno, le incredibili doti del campione olimpico veronese. Alle sue spalle nella gara serale sono giunti il tedesco Reinhardt per la medaglia d'argento, quindi il belga Hesters per il bronzo.