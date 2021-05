Virtus Entella - Chievo Verona probabili formazioni | Anche Mogos dà forfait

Il terzino destro si aggiunge a Ciciretti e De Luca nella lista degli indisponibili. In casa dei liguri già retrocessi, per Aglietti solo la vittoria sarà un risultato utile per la corsa playoff

«Tra gli indisponibili, Mogos si è aggiunto a Ciciretti e De Luca e quindi non sarà della partita». È stato l'allenatore Alfredo Aglietti a riferire i nomi delle tre pedine che domani, 7 maggio, mancheranno al suo Chievo Verona. Tre dunque le assenze tra i gialloblù che alle 14 affronteranno la Virtus Entella, allo stadio Comunale di Chiavari, nella penultima giornata del campionato di Serie B. Una categoria che i liguri saluteranno al termine di questa annata. L'Entella è infatti ultima in classifica e matematicamente certa della retrocessione. Il Chievo Verona, invece, non è ancora matematicamente certo di accedere ai playoff promozione e proprio questo vuole vincere a tutti i costi domani. «Sappiamo che questo finale di campionato è dispendioso per tutti - ha dichiarato Aglietti - Affronteremo una squadra che vuole chiudere bene la stagione, ma noi dobbiamo scendere in campo con motivazioni, rabbia, cattiveria e intensità superiori a loro».

Sono 22 i convocati dal mister gialloblù che non ha ancora in testa la lista dell'undici titolare di domani. «La formazione la voglio decidere all'ultimo minuto - ha detto Aglietti - Ho tanti dubbi. Voglio capire fino all'ultimo chi sta meglio e chi può darmi più garanzie perché, al di là delle qualità dei singoli, domani conterà soprattutto la testa e la condizione fisica. Comunque chi giocherà dal primo minuto e chi subentrerà dovrà avere chiaro che la vittoria deve essere portata a casa».

L'allenatore dell'Entella Gennaro Volpe non avrà a disposizione il difensore Pavic, squalificato per la doppia ammonizione rimediata nella sfida persa dai liguri in casa del Cittadella. Tra gli indisponibili per infortunio ci sono Capello, Chiosa e De Luca e alla lista si sono recentemente aggiunti anche Paolucci e Brunori.

L'arbitro dell'incontro sarà Matteo Marchetti e la partita sarà raccontata in diretta su VeronaSera. Queste le probabili formazioni: