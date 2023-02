Coppa Giulietta&Romeo il grande bis di Lorenzo e Mario Turelli: secondo successo consecutivo

Doppietta alla Coppa Giulietta&Romeo per Lorenzo e Mario Turelli. L’equipaggio della Brescia Corse ha portato al successo la Lancia Aprilia del 1937 con la quale si era imposto anche dodici mesi fa. Una bellissima apertura per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2023 inaugurato proprio nella gara organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con A.C. Verona Historic ed ACI Verona Sport, con una giornata di sole e passione quella vissuta tra il Lago di Garda, il centro storico di Verona con uno spettacolare passaggio in Piazza Erbe, la Lessini, la Valpolicella ed il basso Baldo.

La sfida è stata davvero tosta, con medie più basse rispetto all’edizione 2022 corsa sul medesimo percorso. I Turelli hanno chiuso con 242,49 penalità, oltre 10 di vantaggio su Franco Spagnoli e Roberto Rossoni, outsider partiti con il numero 42 al volante di una Fiat 520 del 1928. «Una gara davvero tosta. Ricordavo dallo scorso anno che le prove erano molto tecniche, con i pressostati spesso nascosti, non visibili, in salita o discesa - ha commentato Lorenzo Turelli - Abbiamo cercato di fare del nostro meglio e alla fine il risultato è arrivato. Un plauso all’organizzatore che ha confezionato una gara di notevole livello».





Terzo posto e successo nel Trofeo Nicolis, la classifica senza i coefficienti correttivi che permettono alle vetture più vecchie di gareggiare alla pari con quelle più moderne, per Andrea Malucelli e Monica Bernuzzi con la loro Fiat Duna 70 (Franciacorta Motori). Malucelli è così tornato a vincere il Nicolis dopo aver già apposto la sua firma sulla prestigiosa coppa di cristallo esposta all’omonimo Museo di Villafranca nel 2019. Primo equipaggi veronese al traguardo quello composto da Paolo Salvetti e Roberto Bortoluzzi, portacolori della scuderia A.C. Verona Historic. Salvetti ha così tributato al meglio la partecipazione nella gara di casa ottenendo uno dei suoi migliori risultati alla Coppa Giulietta&Romeo questa volta con la Fiat 1100/103.



«È stata una giornata speciale che ha inaugurato in grande stile l’anno del Centenario dell’Automobile Club Verona - ha commentato il presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, al via come apripista su una splendida Delage del 1937 insieme a Giuseppe Agostini - Non è facile ripetersi, ma anche quest’anno la Coppa Giulietta&Romeo ha ricevuto plausi e consensi e per noi è un vero piacere poter fare parte del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Un grande grazie va all’amministrazione Comunale di Bardolino ed al Sindaco Lauro Sabaini, a tutte le amministrazioni coinvolte nel passaggio, al Comune di Verona che ci ha concesso di passare per il centro storico, a tutti i nostri partners e all’instancabile gruppo di lavoro sia di A.C. Verona Historic che di ACI Verona Sport».

Tanto pubblico a Bardolino per l’arrivo, iniziato alle 15.30 circa, con le vetture che prima di sfilare sotto l’arco finale si sono cimentate in una sfida fuori classifica, denominata Power Stage, sul lungolago. A vincere questa speciale graduatoria è stato Antonio Belotti, navigato da Maria Marchesi, su Autobianchi A112 del Club Orobico Bergamo Corse. Rossella Torri e Caterina Vagliani, su Autobianchi A112 (Franciacorta Motori) hanno conquistato la classifica femminile pur recriminando, come molti altri colleghi, una non particolarmente brillante seconda parte di gara. La Franciacorta Motori ha praticamente dominato la classifica delle scuderie, mentre tra gli Under 30 il successo è andato a Nicola Barcella e Rimone Rossoni (Autobianchi A112 Abarth/Franciacorta Motori). Menzione speciale per Marino Bertazza e Maria Grazia Fuselli (Triumph TR2/Culb Orobico Bergamo Corse) che hanno conquistato il primo trofeo Pit-Top dedicato alla memoria di Fabrizio Pitondo, appassionato modellista veronese oltre che cultore delle auto d’epoca. L’equipaggio ha ottenuto la migliore prestazione combinata sulle prove 3, 13, 23, 33, 43 e 53 ed ha portato a casa un pregevole modello Porsche scala 1:53.

La classifica dei primi dieci posti:

1. Turelli-Turelli (Lancia Aprilia/Brescia Motori)

2. Spagnoli-Rossoni (Fiat 520)

3. Malucelli-Bernuzzi (Fiat Duna 70/Franciacorta Motori)

4. Barcella-Ghidotti (Fiat 508 C/Franciacorta Motori)

5. Riboldi-Riboldi (Fiat 508 C/Franciacorta Motori)

6. Barcella-Rossoni (Autobianchi A112 Abarth/Franciacorta Motori)

7. Sala-Cioffi (Lancia Aprilia/Emmebi 70)

8. Margiotta-Bertocchi (Autobianchi A112 Abarth/Scuderia Nettuno)

9. Belometti-Vavassori (Bugatti 37A)

10. Salvetti-Bortoluzzi (Fiat 1100/A.C. Verona Historic)

Tutte le classifiche, compresi i risultati di Categoria e di Classe sono disponibili su coppagiuliettaeromeo.it e sul sito del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche: www.acisport.it/cireas.