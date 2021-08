Vigasio, presentazione d'Eccellenza. L'obiettivo è dichiarato: vincere per tornare in Serie D

L'obiettivo del Vigasio, per questa stagione, è uno e uno soltanto: vincere e riprendere subito la Serie D.

Questo il pensiero comune emerso nelle parole dei biancazzurri nel corso della presentazione ufficiale. Una serata, quella organizzata a Villa Zaffani, che ha permesso alla società di esibire i propri giocatori e, soprattutto, alcuni nuovi acquisti di spessore per la categoria.

Presenti i vertici della dirigenza, a partire dal presidente Cristian Zaffani, il fratello Stefano, il presidente onorario Severino Murari e Maurizio Pisani. Tutti e quattro concordi nell'aver allestito una squadra molto competitiva per poter puntare in alto. Dopo alcuni ringraziamenti doverosi, l'addetta stampa Giada Perlati ha chiamato sul palco tutti i tesserati.

“Sono contento di essere qui, c'è un gruppo di ragazzi che ha voglia di raggiungere un obiettivo importante” ha dichiarato il difensore e capitano Dario Biasi. “Noi daremo e faremo di tutto per raggiungerlo. Andremo in campo per vincere tutte le partite, già dalla Coppa Italia, perché questa società se lo merita”. Ha proseguito poi il centrocampista Simone Bentivoglio: “Ci tenevo a ringraziare il presidente e il direttore per questa grande possibilità che mi hanno dato. Faremo di tutto per ottenere il nostro obiettivo. Sappiamo che in questo momento non è facile fare degli sforzi economici importanti, e quindi il nostro dovere è quello di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita”. Anche il nuovo attaccante Pablo Granoche ha esordito ringraziando il club: “Grazie per questa bella opportunità, sono molto felice di fare parte di questa famiglia e spero di riuscire a dare il massimo per riuscire ad ottenere l’obiettivo che tutti vogliamo. Adesso bisogna lasciare parlare il campo”.

Dopo il breve intervento del nuovo allenatore Manuel Spinale, ha poi preso in mano il microfono anche il d.s. Claudio Ferrarese: “Mi associo alle parole del mister che praticamente ha già detto tutto. Ci tengo a ringraziare la famiglia Zaffani e i soci del Vigasio che ho conosciuto bene in questi giorni, tutte persone che hanno voglia di crescere e di fare bene per questa società. Nonostante sia sceso di categoria, ho trovato un ambiente professionistico. Siamo sulla strada giusta a livello di mentalità e voglia di arrivare in alto”.

Di seguito il video della presentazione, disponibile sulla pagina Facebook dell'SSD Vigasio: