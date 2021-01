Vicenza - Chievo Verona, probabili formazioni | Recuperato Canotto

Domani, 19 gennaio, alle 19, sarà recuperata l'ottava giornata del campionato di Serie B che il Chievo Verona non ha potuto giocare a causa del coronavirus. Allo stadio Romeo Menti di Vicenza, i gialloblù affronteranno la Lanerossi allenata dall'ex tecnico clivense Domenico Di Carlo. L'arbitro dell'incontro sarà Matteo Gariglio della sezione torinese di Pinerolo e sul sito di VeronaSera sarà possibile seguire la cronaca in diretta.

Tra i 25 convocati da mister Alfredo Aglietti torna dall'infortunio Canotto. «Il suo è stato un infortunio lungo e quindi decideremo insieme allo staff medico la soluzione migliore - ha detto l'allenatore del Chievo - Per noi è un rientro importante e, se non ci saranno rischi per lui, anche il suo utilizzo potrebbe essere importante nella gara di domani. Per il resto la rosa è quasi al completo e quindi potrei ancora mischiare le carte in attacco perché abbiamo tanti giocatori offensivi e tutti bravi».

Tiene le sue carte ben coperte Aglietti, mentre Di Carlo ha anticipato qualche mossa in questa vigilia. «Vandeputte sarà convocabile, come anche il nuovo acquisto Agazzi, che sicuramente partirà dalla panchina. Longo e Dalmonte, invece, potrebbero non essere ancora pronti per essere convocati. Zonta sta bene e se voglio far rifiatare qualcuno ho anche Loris. In difesa rientra Bruscagin, visto anche la squalifica di Cappelletti. Meggiorini sta bene, così come stanno bene anche i centrocampisti Rigoni, Cinelli e Da Riva. Meggiorini sarà titolare e ancora non ho scelto chi ci sarà al suo fianco. Infine, Barlocco sta facendo bene e Beruatto ha la mia fiducia, ma è probabile che parta Beruatto dal primo minuto».

Queste le probabili formazioni: