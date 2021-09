Su il sipario sull'edizione numero 13 dello Slalom Città di Bolca, via alle iscrizioni

Aperto ufficialmente il sipario sull'edizione numero tredici dello Slalom Città di Bolca, evento in programma per i prossimi 2 e 3 ottobre 2021.

Al timone di comando c'è Povil Race Sport, organizzatrice dell'evento che ha da poco aperto ufficialmente le iscrizioni. L'appuntamento è valido per la Coppa di Zona Slalom 1, per il Trofeo d'Italia Slalom in zona Centro Nord e per il Trofeo Veneto Trentino +.

Tanta la soddisfazione in seno alla compagine di Vestenanova, al ritorno in attività dopo aver passato la mano lo scorso anno, in seguito alle problematiche sanitarie ben note a tutti. Si ripartirà quindi dall'ossatura dell'edizione targata 2019, mantenendo inalterato il format. «Siamo molto felici di tornare ad organizzare lo Slalom Città di Bolca - ha raccontato Elia Camponogara, presidente Povil Race Sport - Dopo un anno di forzato stop, riprenderemo il programma dell'edizione 2019, senza apportare nessuna tipologia di variazione. Proprio in quell'anno siamo riusciti a raggiungere un traguardo molto importante per noi, diventando la gara più frequentata di tutto il Nord Italia, per gli slalom, con il maggior numero di iscritti. Ci auguriamo di poter ripartire da quel successo e di continuare a crescere, di anno in anno».

Il Città di Bolca, quinto Memorial Marco Albertini e quinto Trofeo Enea Dal Zovo, chiuderà la tornata di iscrizioni il 27 settembre 2021, entrando poi nel vivo della competizione da sabato 2 ottobre, dalle 14 alle 19, con l'apertura del centro accrediti presso la tensostruttura, allestita dalla Pro Loco locale, in Piazza Eichstatt a Bolca. La manche di ricognizione vedrà impegnati i concorrenti domenica 3 ottobre, a partire dalle 9, mentre a seguire si darà il via ai tre passaggi in gara. Trenta minuti dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente inizierà con la cerimonia di premiazione. «Purtroppo quest'anno non avremo le tradizionali sculture di marmo - ha sottolineato Camponogara - ma cercheremo di dare il massimo per fare in modo che anche questa premiazione sia un bel ricordo per tutti».

Confermato il percorso di gara con partenza da Vestenanova, dal centro dal paese in direzione Bolca, lungo la SP 17 per una lunghezza di 3,7 chilometri. Un tracciato veloce, rallentato da 15 birillate e da 2 restringimenti, con un dislivello di 300 metri.

La service area sarà collocata nel cuore di Vestenanova con l'unica nota, dolente, riguardante l'impossibilità per il pubblico di assistere alla manifestazione, rispettando le vigenti normative.

«Grazie alle amministrazioni comunali ed ai partners che ci sostengono” - ha concluso Camponogara - Senza di loro nulla di questo sarebbe possibile».