Verona Volley riporta in Italia il pluripremiato palleggiatore brasiliano Raphael

Porta a Verona un palmarès impressionante, fatto di premi conquistati con la sua nazionale, con i club e individualmente: due Champions League, quattro campionati mondiali per club, due argenti alla World League, due campionati brasiliani, due italiani, uno turco; tre Coppa Italia e un campionato sudamericano, solo per citare i più importanti.

Verona Volley ha ufficializzato l'arrivo del palleggiatore brasiliano Raphael Vieira de Oliveira, il quale nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Funvic Taubaté.

«Sono veramente felice di poter tornare in Italia e di giocare il miglior campionato del mondo - ha dichiarato Raphael - E sono ancora più felice di poter arrivare a Verona, società molto seria, con persone che lavorano con molta responsabilità, in una città appassionata di pallavolo e sport, e in un palazzetto bellissimo, in cui ho vissuto tante emozioni da avversario. Sono onorato di poter dare il mio contributo a questa storia bellissima di pallavolo veronese e italiana. Voglio conoscere città e tifosi, i miei nuovi compagni e lo staff, sono molto motivato, sarà un anno molto intenso e speriamo bellissimo».