Verona Volley, nuovo acquisto di 2,04 metri e 24 anni: Anton Qafarena

Si chiama Anton Qafarena, ha 24 anni, è alto 2 metri e 4 centimetri ed è il nuovo acquisto del Verona Volley. L'atleta è di nazionalità albanese, gioca nel ruolo di opposto e nell'ultima stagione ha vinto il campionato di pallavolo ucraino con il Barkom Kazhany.

Insieme ai suoi nuovi compagni gialloblù, Qafarena si sta preparando nel camp che coach Radostin Stoytchev ha organizzato a Varna, sulle sponde bulgare del Mar Nero. Da lì, Qafarena ha dichiarato: «Sono molto contento di essere parte della famiglia Verona Volley per la nuova stagione. È una sfida per me, per poter dare il massimo e fare del mio meglio per la squadra, per raggiungere i nostri obiettivi».

Nel frattempo, il Verona Volley e le altre squadre che disperanno il massimo campionato di volley italiano hanno scoperto le date del torneo. È stato ufficializzato il calendario della Superlega 21/22, che per Verona comincerà il 10 ottobre sul campo dell'Itas Trentino. La prima gara casalinga sarà invece con i vicecampioni d'Italia di Perugia. «Senza dubbio incontrare nelle prime quattro giornate tre delle squadre che mirano allo scudetto non sarà facile, ma ci giocheremo le nostre carte al meglio - ha detto il direttore sportivo gialloblù Gian Andrea Marchesi - In quest'ottica sarà ancora più determinante lavorare bene nel corso della preparazione estiva per poter partire al massimo fin dalla prima giornata e magari approfittando del fatto che alcune di queste squadre avranno diversi atleti di punta impegnati con le relative nazionali. Arriveremo preparati alla prima con Trento, con l'auspicio di tornare a vedere già dalla prima in casa con Perugia un'Agsm Forum con gli spalti gremiti dai tifosi veronesi».