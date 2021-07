Verona Volley suona il Rok con l'arrivo del giovane talento sloveno Mozic

È del 2002, ma ha già vinto uno scudetto nel suo paese ed campione europeo di beach volley Under 20. Rok Mozic è il primo giocatore annunciato dal Verona Volley dopo la presentazione ufficiale della nuova società scaligera.

«Fin da bambino ho sempre sognato di giocare un giorno nel campionato italiano, che è la miglior lega a livello mondiale - ha commentato il neo gialloblù - Sono molto eccitato e orgoglioso di vestire la maglia di Verona per le prossime due stagioni. Non vedo l’ora di incontrare i nuovi compagni di squadra e di conoscere i tifosi. La mia mentalità è quella di vincere, sempre. A Verona voglio mostrare le mie ambizioni, la mia energia e la mentalità vincente. Grazie a voi per avermi dato fiducia e vi assicuro che non vedo l’ora di rappresentare la mia nuova squadra sul campo».