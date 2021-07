Verona Volley, iscrizione al campionato accettata. «Emozionati ed entusiasti»

Verona Volley è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Serie A1. La Lega Pallavolo Serie A ha accolto la sua richiesta e quindi Verona continua ad essere una delle piazze del campionato di volley più bello al mondo. «È difficile descrivere in poche parole quanto siamo emozionati, entusiasti, eccitati di cominciare questo cammino - hanno scritto i vertici della società - Cammino che sarà tostissimo, pieno di sfide da affrontare, di gioie da conquistare e condividere. Ci metteremo tutta la nostra passione, sempre, dentro e fuori dal campo di gioco. E avremo bisogno della vostra, dell'incitamento di ogni tifoso, del sostegno e dell’affetto di tutti i veronesi innamorati della pallavolo».

Fabio Venturi, amministratore unico di Verona Volley ha commentato: «Per noi oggi è una giornata meravigliosa, che aspettavamo da settimane. Nei prossimi giorni presenteremo alcune novità importanti e, soprattutto, illustreremo ufficialmente il nostro progetto per il volley veronese. Vogliamo ringraziare chi ha portato la pallavolo a Verona e l’ha mantenuta a questo livello per tanti anni. Ora questa preziosa responsabilità passa a noi. Si parte, cominciamo un viaggio insieme a tutti i veronesi, dai tifosi alle aziende».

Ed il direttore sportivo Gian Andrea Marchesi ha aggiunto: «Si apre un capitolo nuovo, per noi in prima persona. Non vediamo l'ora di condividere con la città tutte le novità in programma e, soprattutto, non vediamo l’ora di scendere in campo. Perché sarà all’Agsm Forum, e in tutti i più importanti palazzetti d’Italia, che cercheremo di scrivere nuove pagine di volley. Siamo orgogliosi di essere qui, siamo emozionati e carichi».