Altri due positivi al Covid-19 in casa Verona Volley: rinviata la sfida con Top Volley Cisterna

La sfida prevista per il 5 gennaio tra Verona Volley e Top Volley Cisterna, è stata rinviata a data da destinarsi su disposizione della Lega di Serie A.

La società scaligera ha comunicato che in seguito ad un controllo a mezzo di tampone molecolare effettuato giovedì, «resosi necessario al fine di monitorare l’evolversi dell’infezione all'interno del gruppo squadra, ha riscontrato la positività da Covid-19 degli atleti Luca Spirito e Mads Jensen. In totale ora sono quindi 5 i gialloblù positivi. Il restanti componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e ripeteranno un ulteriore controllo nella mattinata di domani».

Verona Volley inoltre precisa quanto segue: «nonostante l’esito negativo di 2 tamponi antigienici effettuati nella giornata di ieri proprio in sede di ritiro prepartita a Perugia, preso atto dei sintomi riportati da Spirito e Jensen, riconducibili all’infezione da Covid-19, la società ha preferito escludere qualunque rischio di contatto con altri individui facilitando il rientro immediato dei due giocatori presso i rispettivi domicili veronesi già nel tardo pomeriggio di ieri, rinunciando così ad inserirli in rosa per il match di serata».