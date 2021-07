Primi due rinforzi per il Verona Rugby. Sono Davide Zorzetto e Thomas Parolo

Davide Zorzetto e Thomas Parolo sono arrivati la scorsa settimana a Verona per unirsi alla prima squadra del Verona Rugby, impegnata in un campo di allenamento prima dell’inizio della stagione, fissato per il 23 agosto.

Zorzetto, classe '94, arriva dal Biella Rugby dove ha giocato le ultime tre stagioni, dopo un percorso rugbistico che lo ha visto indossare le maglie dello Stade Valdotain, Perugia, Badia e Settimo Torinese. «Quando il mio procuratore mi ha parlato della possibilità di venire a Verona, ho valutato questa chance con massima attenzione - ha detto Zorzetto - L'anno scorso l’unica partita amichevole disputata è stata proprio contro il Verona Rugby. È una società molto conosciuta ed avevo sentito parlare anche del Payanini Center ma non mi aspettavo una struttura così bella. Mi ha davvero stupito».

Primi giorni in campo per Davide che ha cominciato a conoscere sia lo staff che i nuovi compagni di squadra. I primi allenamenti sono andati benissimo. «Avevo già sentito sia di Zane Ansell che del preparatore Filippo Nason e non posso che confermare le sensazioni positive - ha detto il nuovo arrivato al Verona Rugby - Siamo un gruppo molto giovane ma con ragazzi davvero motivati. Amo molto il lavoro di trincea, in mischia mi diverto parecchio. Mi piace giocare anche fuori, cerco di fare il meglio possibile ma il lavoro in mischia è sempre stato il mio punto di forza. Punto a fare personalmente il meglio possibile, sia in campo che fuori, sia in partita che durante gli allenamenti, ed essere sempre positivo sia per me stesso che per la squadra in ogni cosa».

Thomas Parolo è un nome già sentito al Verona Rugby. Era arrivato a rinforzare la seconda linea veronese a metà stagione 2019/2020 dove, a causa della pandemia, ha potuto disputare solo alcune gare.

Seconda linea di 201centimetri per 112 chilogrammi, Parolo è cresciuto nelle fila del Rovigo e conta anche 9 presenze con la Nazionale Under 20. «Un anno e mezzo fa ero arrivato da Rovigo per giocare più minuti ed acquisire esperienza in Serie A: purtroppo dopo sole 3 gare ci siamo fermati - ha detto Parolo - Sarei rimasto volentieri anche lo scorso anno ma con l’incognita della pandemia la situazione non era molto chiara e per fortuna in Top 10 la stagione è partita, dando una priorità rispetto alla Seria A. Sono riuscito a giocare a Colorno, accumulando minuti importanti, ma Verona mi è sempre piaciuta e, quando ho avuto l’occasione di tornare, ho accettato la proposta, sperando di giocare e di fare buoni risultati».

Il classe ’99 ha avuto l’occasione la scorsa stagione di giocare a Colorno ed accumulare un monte minuti notevole e cui si va a sommare l’esperienza acquisita nel massimo campionato. Una crescita fisica e tecnica che porterà beneficio al pacchetto di mischia di coach Ansell.