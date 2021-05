Venezia - Chievo Verona 0-0 | Obbligati a vincere, in attacco confermati Canotto-Fabbro

Tutto in novanta minuti: il Chievo può solo vincere per sperare di proseguire la sua corsa verso la promozione in serie a nella delicata sfida contro i lagunari

Squadre in campo alle ore 21 per la partita che vale l'accesso alle semifinali play-off del campionato di serie b. Il Chievo Verona può solo vincere per sperare di passare il turno, poiché in caso di pareggio la miglior posizione in classifica del Venezia premierebbe i lagunari.

La diretta della partita

Primo tempo

1° ...

Le formazioni ufficiali

VENEZIA: Maenpaa, Ceccaroni, Taugourdeau, Svoboda, Crnigoj, Ricci, Maleh, Mazzocchi, Aramu, Di Mariano, Forte.

A disposizione: Pomini, Carotenuto, Ferrarini, Molinaro, Fiordilino, Dezi, Felicioli, Rossi, Bjarkason, St. Clair, Johnsen, Bocalon.

Allenatore: Paolo Zanetti.

CHIEVO VERONA: Semper, Mogos, Vaisanen, Rigione, Cotali; Bertagnoli, Palmiero, Obi, Garritano; Canotto, Fabbro.

A disposizione: Seculin, Bragantini, Leverbe, Pavlev, Elimelech, Munaretti, Giaccherini, Zuelli, Di Gaudio, Margiotta, Vignato, Djordjevic.

Allenatore: Alfredo Aglietti.

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno.