L'Unione Nazionale Veterani dello sport ha consegnato a palazzo Barbieri i premi 2023

La sezione veronese dell’Unvs Unione Italiana Veterani dello Sport ha consegnato le nominations 2023 ad atleti dirigenti e giovani promesse dello sport. A Palazzo Barbieri presso la Sala degli Arazzi, non poteva mancare il primo cittadino Damiano Tommasi ed il promoter dell’iniziativa: il presidente del Gruppo Sportivo Veterani Veronesi Pierluigi Tisato. A validare la cerimonia il presidente del Coni Regionale Dino Ponchio del quale l’Unvs ne è un componente, e tra le autorità civili la delegata Consiglio della Provincia di Verona Carla Padovani. Partendo dal premio più prestigioso, quello dell’atleta dell’anno 2023, è stato conferito assieme al “San Zen che ride” alla campionessa veronese di salto con l’asta Elisa Molinarolo. Trentenne atleta di Soave, in forza alla Società Fiamme Oro di Padova, ha scritto un capitolo storico per lo sport italiano, essendo stata la prima atleta azzurra di sempre a conquistare una finale Mondiale nel salto con l’asta, a Budapest nel 2023. Ultimo alloro conquistato il primo record italiano in carriera a Stoccolma saltando a 4.63 metri, superando Roberta Bruni, detentrice fino a quel momento con 4.62. Il premio “Atleta emergente” è andato all’under 16 Petar Giuseppe Ciangerotti Drpic dell’Associazione Tennis Verona per gli ottimi risultati ottenuti nella stagione sportiva 2023. Davide Rezzadori, atleta della Fondazione Bentegodi, si è aggiudicato il 44° premio “Adolfo Consolini” per l’atletica leggera giovanile. Nella categoria Senior è stato premiato Luciano Fiorini Carbognin della Società di Tiro a volo Shooting Team Scaligero. Il premio “alla carriera sportiva” è andato a Marina Castellani. Quello per il “dirigente sportivo” a Camillo Cametti. Il premio “Global player” per il calcio giovanile è andato a Mattia Bianchi dell’Atletico Città di Cerea-Istituto Professionale Indirizzo Meccatronica. Oltre agli atleti sono anche stati consegnati dei riconoscimenti speciali a Marco Chiarello, allenatore di Elisa Molinarolo, e all’atleta Francesca Porcellato, non presente perché impegnata in Spagna nella preparazione alle prossime Olimpiadi di Parigi.