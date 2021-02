Udinese - Hellas Verona, probabili formazioni | Ceccherini infortunato

«Una gara tosta». Questo si aspetta l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric dalla gara di domani, 7 febbraio, contro l'Udinese. L'incontro è in programma alle 15, alla Dacia Arena di Udine. Lo arbitrerà Alberto Santoro della sezione di Messina e su VeronaSera saranno leggibili gli aggiornamenti in diretta dell'incontro valido per il secondo turno del girone di ritorno di Serie A.

«Non potremo disporre di Ceccherini per infortunio, ma arriviamo da una buona settimana di allenamenti», ha detto ancora Juric, il quale ha lodato il rientrante Magnani, che potrebbe avere un posto da titolare in difesa. Gli altri sicuri indisponibili gialloblù sono Benassi, Favilli e Veloso, mentre sono in forse Vieira, Ruegg e Sturaro che sembrano ormai essersi ripresi dai rispettivi infortuni. Nessuno squalificato nell'Hellas, mentre l'unico squalificato nell'Udinese è la pedina più importante della formazione friulana: De Paul. Per la prima volta, quest'anno, Luca Gotti dovrà fare a meno del suo numero 10 argentino, oltre agli infortunati Forestieri, Jajalo e Pussetto. I bianconeri hanno però recuperato Okaka, che potrebbe scendere in campo domani, ma entrando dalla panchina.

Queste le probabili formazioni: