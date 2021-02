Kalinic - Immagine di repertorio

DIRETTA: Udinese - Hellas Verona 0-0 | Gialloblu all'assalto della Dacia Arena

Per la sfida contro i friulani Juric manda in campo da primo minuto Kalinic e Lasagna con Barak in mediana, mentre Dimarco torna sulla linea dei difensori. Faraoni e Lazovic presidieranno quindi le fasce