Tennis, Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica a Boscarini e Manzoni

A Villafranca concluso con due giorni di anticipo il Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile di tennis. Paolo Boscarini ha vinto la finale contro Sambù Edoardo. E Elena Manzoni si è imposta su Anastasia Dmitriev.

Nel tabellone maschile, Boscarini è stato impegnato a fondo da Sambù soprattutto nel primo set chiuso sul 7-5. Mentre il secondo si è concluso sul 6-3 non ha avuto svolte particolari. Terzi posti per Davide Montanari e per l’under 18 della Canottieri Padova Carlo Alberto Soave.

Insieme a Boscarini e Montanari, l'altro atleta di casa era Giovanni Arduini che ha vinto quattro incontri prima di capitolare contro Soave. Stesso numero di vittorie anche per il giocatore dello Scaligero Fabio Coppola. E si sono coperti di gloria anche Francesco Cumerlato dell’Arzignano, Marco Massaro del Garda e Lorenzo Petracco del Torricelle.

Nel femminile si è affermata la giocatrice del Tc Padova Elena Manzoni, che ha stoppato la corsa dell’under 14 del Plebiscito di Padova Anastasia Dmitriev, che era giunta alla finale dopo quattro vittorie. Nell’ultima gara l’esperta Manzoni ha lasciato alla giovane soltanto 3 game. Terzi posti per Sofia Gozzi mantovana della Canottieri Mincio e per Giulia Sossai altra mantovana del Guidizzolo.

Applausi anche per Beatrice Sterchele dei Comunali di Vicenza e Ilaria Di Lorenzo under 18 di casa con tre vittorie. E torneo positivo anche per Emma Speri dell’Area Sport di Peschiera.

Prossimi tornei, all'At Verona di Viale Galliano dal 6 al 18 aprile, per la fase regionale dell’Ibi maschile e le qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio. Ci potranno partecipare i migliori tennisti italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350 a 400 e di classifica 2.1 e 2.2. Ricco il montepremi che supera i 10mila euro.

All’At Pineta, dal 6 al 16 aprile, tennisti dai 10 ai 14 anni impegnati nella tappa del Next Gen.

Dal 13 aprile al 23 aprile a Castel D’Azzano presso il Real Tennis, torneo giovanile dai 12 ai 16 anni per il quinto Trofeo Pellini.

A San Pietro in Cariano presso il centro sportivo San Floriano, Long Rodeo dal 28 al 30 aprile per giocatori di quarta categoria maschile e femminile.

E dal 28 aprile al 09 maggio al Tc Sanguinetto, torneo maschile fino ai 2.6 con 700 euro di montepremi.