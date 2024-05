Trampolino elastico, bella prova della bentegodina Sofia Pellissier agli Europei in Portogallo

Ancora una grande affermazione in azzurro per Sofia Pellissier, della squadra Senior femminile italiana ai campionati europei di trampolino elastico, disputati a Guimares, in Portogallo, in aprile.

La forte ginnasta della Bentegodi ha iniziato la propria rassegna con la gara individuale, valevole anche per la classifica a squadre, con un buon esercizio (10,9 di difficoltà, con 7 doppie rotazioni) nel quale ha ottenuto un buon 50,650 che l’ha collocata a metà classifica. Nella seconda routine (vale il migliore dei due esercizi eseguiti) Sofia ha tentato di aumentare l’altezza dell’esercizio, per scalare qualche posizione, ma senza fortuna. Il suo 36° posto finale è da considerare una prestazione positiva, perché il suo punteggio l’ha collocata a soli 9 decimi dalla semifinale, oltre ad essere il secondo migliore fra le azzurre in gara.

Nella gara a squadre le azzurre si sono classificate al 10° posto e qui qualche recriminazione è lecita, perché certamente la mancanza della quarta atleta ha giocato un ruolo determinante, in quanto non hanno potuto scartare nessuno dei punteggi ricevuti.

Sfiorato un risultato clamoroso sincro: Sofia , insieme alla milanese Isabella Murgo, ha eseguito una splendida esecuzione di coppia, sfiorando una storica finale a otto. Il loro punteggio (44,850 il totale, con 8,70 nel sincro) è stato il sesto migliore nella seconda routine e ha polverizzato il precedente loro primato (42,250).

«Sofia è un’atleta molto giovane ed è solo al suo terzo anno nella massima categoria – il commento del suo allenatore Roberto Girelli –. Se riuscirà a dare continuità al proprio lavoro, potrà raggiungere presto risultati consoni al suo grande talento».