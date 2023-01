Al Tennis Garda, torneo per giocatori fino alla terza categoria: vincono Boscarini e Deanesi

All'associazione Tennis Garda si è tenuto il primo torneo di tennis per giocatori fino alla terza categoria. Erano in 155 i giocatori ai nastri di partenza, coordinati da Andrea Toscani e con la supervisione di Roberto Cossa.

Nel maschile, il favorito Paolo Boscarini del Villafranca è arrivato fino al traguardo. Alle sue spalle ha messo il suo pari classifica Marco Modenese del San Giovanni Lupatoto. Terzi posti per Edoardo Sambù dell'At Verona e per l'under 18 dello Scaligero Leonardo Veronese.

Nel tabellone principale, tre vittorie per l’under 14 dell’At Verona Petar Giuseppe Ciangherotti Drpic, per Alessandro Beccaria del Mantova e per il giocatore di casa Simone Cristofaletti. Due vittorie importanti per il giocatore proveniente dalla quarta categoria, il mantovano del Suzzara Mattia Turetti.

Nel femminile ha sorpreso tutti Emma Deanesi, under 18 del Villafranca, che era data come la favorita numero 5. In finale si è imposta in due set tirati con l’under 14 del Cerea Anna Manfrin. Bronzi per Camilla Vellini del Bardolino e per l’under 14 riminese Gloria Cassini.

Tre i positivi per l’under 16 del San Giovanni Lupatoto Camilla Dal Cero.