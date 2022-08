Thomas Ceccon non finisce più di stupire, è medaglia d'oro nei 100 dorso agli europei di Roma

Thomas Ceccon da sogno, il nuotatore vicentino che si allena a Verona nel centro di viale Galliano, ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 100 dorso agli europei di nuoto di Roma. Ieri si sono chiuse le gare in vasca e per la compagine azzurra il medagliere registra ormai quota 52 medaglie, 35 ottenute per l'appunto in vasca, delle quali nel complesso sono 19 quelle d'oro.

Contributo essenziale nel raggiungere un risultato così positivo è stato dato proprio dal nuotatore veneto che nei 100 metri dorso si è imposto con il tempo di 52"21, non migliorando il suo record del mondo (fatto registrare ai Mondiali di Budapest in 51"60), ma comunque guadagnandosi il gradino più alto del podio. La medaglia d'argento è andata al greco Christou, mentre quella di bronzo se l'è conquistata il francese Brouard Ndoye.

«Volevo solo vincere e battere il greco, - ha detto Thomas Ceccon all'Ansa subito dopo la fine della gara - all'arrivo ho buttato giù la testa, sperando di toccare davanti a tutti e così è stato. I quattro centesimi persi nei cinquanta, li ho ripresi stasera per chiudere alla grande». E se tutto ciò non bastasse, lo stesso Ceccon è stato poi protagonista indiscusso anche nella 4x100 mista, completata dagli straripanti Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e da Alessandro Miressi che hanno dominato la gara realizzando il record dei campionati in 3'28''46, per un'altra medaglia d'oro che mancava da Debrecen 2012.

Immancabili sono giunte anche in quest'occasione le congratulazioni da parte del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per l’oro riportato dal nuotatore vicentino nei 100 dorso: «Una vera chiusura scintillante per gli europei di nuoto quella che ci ha regalato Thomas Ceccon. Un ulteriore contributo alla valanga di medaglie d’oro azzurre che ha cadenzato questi giorni al Foro Italico. Con orgoglio mi complimento per questa nuova affermazione di un atleta veneto che ancora una volta ci porta sul tetto d’Europa». Lo stesso Zaia si è poi congratulato anche con l’altra veneta protagonista ieri, Ilaria Cusinato: «Con il suo bronzo nei 200 Farfalla - ha sottolineato Luca Zaia - ha dato un contributo non secondario all’imponente medagliere degli azzurri in questi campionati. Anche a lei esprimo le mie più sentite congratulazioni per il podio raggiunto».