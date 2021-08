Un altro americano per la Tezenis, dopo Anderson arriva Xavier Johnson

Nuovo tassello americano per la Tezenis Verona. Dopo Karvel Anderson, il club gialloblù ha messo sotto contratto Xavier Johnson, un'ala forte di 2,01 metri. Nell'ultima stagione, Johnson ha giocato in Serie A2 con l'Orlandina Capo d’Orlando segnando 22,3 punti di media, con 8,1 rimbalzi e 2,5 assist per gara.

«Xavier Johnson è stato fin dall'inizio del mercato un nostro obiettivo - ha commentato il vicepresidente della Scaligera Basket Giorgio Pedrollo - Un giocatore che lo scorso campionato si è messo particolarmente in luce in Serie A2. Anche in questo caso il lavoro che abbiamo fatto è stato molto importante e a questo dobbiamo aggiungere anche un plauso al nostro Presidente per la disponibilità nel completare il roster con due americani di qualità».

«È un giocatore con caratteristiche tecniche che ben si sposano con il nostro pacchetto lunghi - ha proseguito il direttore sportivo gialloblù Alessandro Frosini - Johnson ha la capacità di attaccare l’avversario sia fronte che spalle a canestro. Arriva a Verona dopo aver disputato un ottimo campionato a Capo d’Orlando dove ha messo in evidenza il proprio valore in ambedue le parti del campo. Un giocatore che è nel pieno della maturità cestistica ma che potrà continuare a migliorare, progredire e completarsi all’interno del sistema che sarà costruito dal nostro coach aiutando la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati».

«Sono molto carico per la nuova stagione - ha detto Johnson - e per l'opportunità di giocare la nuova stagione a Verona. Non vedo l’ora di iniziare il nuovo anno; mi hanno parlato molto bene della città e anche per questo sono molto felice. Non vedo l’ora di incontrare lo staff, i miei compagni di squadra e i tifosi».